كاليفورنيا الأمريكية: تحديد هوية قتلى حفل “هالوين”

حددت سلطات كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، أسماء الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم بحادث إطلاق نار، خلال احتفالات “هالوين”، بسان فرانسيسكو.

وقال مكتب شريف مقاطعة كونترا كوستا، في بيان، إن جميع القتلى من سان فرانسيسكو.

ويتعلق الأمر بتيان فارلي (22 عامًا)، أومر تايلور (24 عامًا)، ورامون هيل (23 عامًا)، جافين كونتي 29 عامًا.

للإشارة، “الهالوين”، احتفال يقام في دول كثيرة ليلة 31 أكتوبر من كل عام، عشية العيد المسيحي الغربي، عيد جميع القديسين.

وكتبت أمس الجمعة، شرطة “كونترا كوستا” بكاليفورنيا، عبر “توتير”، إن هناك 4 قتلى وجرحى في إطلاق النار في مدينة أوريندا.

ووقع إطلاق النار خلال احتفال “هالوين”، في منزل تم استئجاره عبر موقع الكتروني، حوالي الساعة 23:00، في أوريندا.