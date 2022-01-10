كامارا: “سنواجه الجزائر من أجل التنافس وليس للمشاركة فقط”

أكد قائد منتخب سيراليون محمد كامارا، أن منتخب بلاده سيشارك في كأس أمم إفريقيا الحالية. من أجل المنافسة الفعلية، وليس للمشاركة فقط.

ونشّط قائد منتخب سيراليون ندوة صحفية صبيحة اليوم الإثنين، للحديث عن مواجهة المنتخب الجزائري. في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون. في الفترة الممتدة بين 9 جانفي و6 فيفري المقبل.

كما قال “أنا كلاعب أعرف جيدا مستوى اللاعبين الجزائريين، كلنا نؤمن أننا سنواجه فريقا قويا. نحن هنا اليوم من أجل المنافسة واللعب وليس من أجل المشاركة فقط”.

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وأكد مدرب منتخب سيراليون أنه سيحاول تحطيم سلسلة اللاهزيمة التي يمتاز بها المنتخب الجزائري. بعد وصوله لـ34 مباراة متتالية دون هزيمة. وذلك من خلال الفوز على أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في مباراة الغد. التي ستجمع المنتخبين في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا. التي تحتضنها الكاميرون في الفترة الممتدة بين 9 جانفي و6 فيفري المقبل.

ونشط المدرب جون كاستر ندوة صحفية صبيحة اليوم الإثنين، للحديث عن مواجهة الجزائر قائلا:

“أظن أنه من الفخر أن يمثل منتخب سيراليون البلد في هذه المنافسة الإفريقية. ومن المهم جدا أن نلتقي بالمنتخب الجزائري الذي يعتبر من أهم المنتخبات الإفريقية. نحن نبحث أن نكون فريقا منافسا للمنتخب الجزائري في هذه المباراة”.

وأضاف:”هناك ضغط كبير في مواجهة الجزائر، اللاعبون يعرفون صعوبة المباراة، لكن منتخب سيراليون سيعمل من أجل التأهل إلى الدور الثاني في هذه المجموعة”

وبخصوص سلسلة المباريات المتتالية للمنتخب الجزالئري بدون هزيمة قال:”الفريق الجزائري الأحسن في إفريقيا ولديهم أفضل الأرقام وحتى طريقة اللعب، ونحن سنحاول تحطيم هذا الرقم”.