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الرياضة

كامارا: “كنت أتمنى تجنب مجموعة الجزائر”

بقلم كريم.تيغرمت
كامارا: “كنت أتمنى تجنب مجموعة الجزائر”
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كشف مهاجم منتخب سيراليون، كي كامارا، بأنه كان يتمنى تفادي التواجد في نفس المجموعة التي تضم منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وصرح كي كامارا، في هذا الخصوص: “تواجدنا في نفس المجموعة رفقة الجزائر، صعب، كوننا سنواجه أحد أفضل المنتخبات في القارة، لكن مواجه الأفضل من شأنها أن تجعلنا أفضل”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن لا تضعنا القرعة في نفس المجموعة التي تضم المنتخب الجزائري، والذي يعتبر الأقوى في مجموعتنا الخامسة”.

وتابع كي كامارا: “لكن حاليا، وبعد أن تأكدت مواجهتنا لهم، أقول أنها فرصة ذهبية لتقديم أفضل ما لدينا كمنتخب متحد، الأمر لا يقتصر فقط على المشاركة، بل التنافس من أجل الفوز”.

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