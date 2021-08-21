كامارا: “كنت أتمنى تجنب مجموعة الجزائر”

كشف مهاجم منتخب سيراليون، كي كامارا، بأنه كان يتمنى تفادي التواجد في نفس المجموعة التي تضم منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وصرح كي كامارا، في هذا الخصوص: “تواجدنا في نفس المجموعة رفقة الجزائر، صعب، كوننا سنواجه أحد أفضل المنتخبات في القارة، لكن مواجه الأفضل من شأنها أن تجعلنا أفضل”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن لا تضعنا القرعة في نفس المجموعة التي تضم المنتخب الجزائري، والذي يعتبر الأقوى في مجموعتنا الخامسة”.

وتابع كي كامارا: “لكن حاليا، وبعد أن تأكدت مواجهتنا لهم، أقول أنها فرصة ذهبية لتقديم أفضل ما لدينا كمنتخب متحد، الأمر لا يقتصر فقط على المشاركة، بل التنافس من أجل الفوز”.