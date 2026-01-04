كاماغاتي: “دروغبا قدوتي وأحب اللعب فقط من أجل اللمسة الأخيرة”

تحدث الوافد الجديد، على تشكيلة اتحاد العاصمة، الايفواري درامان كاماغاتي، عن طموحاته وأهدافه مع الفريق.

والتحق كاماغاتي، بتشكيلة الاتحاد خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، بعقد يمتد لـ 5 مواسم، قادما من سان بيدرو الايفواري، الذي فاز عليه أشبال بن شيخة، بنتيجة 3-2، نوفمبر الفارط، في لقاء افتتاح دور مجموعات كأس الكونفدرالية، وسجل يومها لاعب سوسطارة الجديد هدفا من ثنائية ناديه.

وفي حوار خص به الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، لم يخف صاحب الـ 20 ربيعا، سعادته وفخره بالتواجد في النادي، ولكونه واحدا من لاعبيه.

مضيفا: “الاتحاد فريق قوي.. عندما التقينا به في دور المجموعات رأيت أنه فريق كبير وخاصة جماهيره الشغوفة وأنا معجب بذلك”.

كما أبرز كاماغاتي، أنه اختار اتحاد العاصمة، لأن مشروع النادي يتماشى مع مشروعه الشخصي، على الرغم الاتصالات الكثيرة التي وصلته.

أما حول أسلوب لعبه، رد المهاجم الايفواري: “أسلوب لعبي هو أسلوب يعتمد على السرعة واللعب في العمق، وأسلوب لاعب يلعب فقط من أجل اللمسة الأخيرة”.

وواصل ذات المتحدث: “قدوتي هو أخي الأكبر “ديدي دروغبا” أسلوبه مميز بشخصية قوية، الرغبة، الشجاعة، والإرادة والتحفيز”.

مضيفا: “أحب أن أقول للأنصار، أننا نحتاجكم حقا، من أجل الذهاب بعيدا، لم ألعب قط معهم ولكن سيحدث ذلك.. لقد لعبت ضدهم، تنبعث منهم طاقة ايجابية. ونحن بحاجة إلى ذلك أريد أن أشعر بذلك مجددا.”

وختم لاعب الاتحاد الجديد: “أتطلع للعب، ولتسجيل هدف أمام أنصار الاتحاد، وسماع نغمات حناجرهم”.