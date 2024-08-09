كامالا هاريس ودونالد ترامب يتناظران في 10 سبتمبر

ستجري كامالا هاريس ودونالد ترامب، المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، مناظرة في 10 سبتمبر على قناة ABC التلفزيونية.

وقالت الشبكة: “أكد كل من نائب الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب أنهما سيشاركان في المناظرة على شبكة ABC”.

وكان دونالد ترامب قد اقترح في وقت سابق الخميس إجراء مناظرة ثلاث مرات في سبتمبر مع كامالا هاريس. خلال مؤتمر صحفي نادر في فلوريدا.

وأعلن: «اتفقنا مع (قناة) فوكس التلفزيونية على بث 4 سبتمبر، ومع شبكة إن بي سي (…) على 10 سبتمبر ومع شبكة أيه بي سي على 25 سبتمبر. قبل أن يوضح فريق حملته أنه مخطئ ويتحدث عن شبكة أيه بي سي. بخصوص تاريخ 10 سبتمبر.

وأضاف دونالد ترامب: “آمل أن تقبل”.

وبعد ساعات قليلة، قالت نائبة الرئيس إنها “سعيدة” بإجراء هذه المناقشة.

وأضافت: “إنني أتطلع إليه وآمل أن يكون هناك”.

مخاوف من انتفاضة جديدة

أعرب الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، الأربعاء، عن قلقهما إزاء التهديد الذي سيشكله منافسهما دونالد ترامب على الديمقراطية الأميركية. مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الزعيم الديمقراطي في مقابلة مع شبكة سي بي إس: “إذا خسر ترامب، فأنا لست متأكدا على الإطلاق”. من حدوث انتقال سلمي للسلطة، قائلا إنه يخشى حدوث أعمال عنف.

بعد انسحاب جو بايدن، هل لا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

ولم يعترف دونالد ترامب أبدًا بهزيمته في عام 2020، وخضع لإجراءات عزل. ولائحتي اتهام بمحاولات عكس نتائج هذه الانتخابات. وواحدة لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 جانفي 2021، وأُدين جنائيًا بمدفوعات مخفية خلال ولايته. حملة النصر 2016.

وفي اجتماع في ويسكونسن وميشيغان، وهما ولايتان رئيسيتان حاسمتان للاحتفاظ بالبيت الأبيض. حذرت كامالا هاريس من فوز الملياردير.