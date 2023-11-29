كامبوس فرانس تنشر مذكرة جديدة للطلبة الجزائريين

أصدرت Campus France إعلانًا جديدًا بخصوص إجراءات التسجيل لبرنامج الدراسة الجديد في فرنسا.

وللتذكير فإن هذا الإجراء الذي يسمح للطلبة الجزائريين بمواصلة مسيرتهم الجامعية بدأ في أكتوبر الماضي.

وبالفعل، ذكّرتنا شركة Campus France، في بيان صحفي جديد نشرته على موقعها الرسمي، بالمواعيد النهائية لتقديم الطلبات.

تذكر Campus France في بيانها الصحفي أن دفع رسوم الإجراء عبر الإنترنت يتم في حدود 48 بعد تقديم ملف الطلب.

علاوة على ذلك، يجب على الطلاب الذين يرغبون في التسجيل في السنة الأولى من رخصة L1 في إحدى الجامعات العامة الفرنسية. أو التسجيل في مدرسة الهندسة المعمارية بهدف الحصول على دبلوم الدولة للمهندس المعماري في فرنسا. إرسال طلباتهم قبل 10 ديسمبر 2023.

وبالنسبة للتسجيلات خارج DAP، ولا سيما في الترخيص 2. الترخيص 3 في إحدى الجامعات العامة، في الرخصة المهنية. في الماجستير، في BUT، في كليات إدارة الأعمال والهندسة، تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 17 ديسمبر 2023.

وتدعو Campus France الطلاب الجزائريين إلى عدم انتظار الموعد النهائي لإرسال ملفاتهم.

علاوة على ذلك، في حالة إعادة الطلب للتصحيح، بعد أن تم بالفعل التحقق من صحة الدفعة الأولى من الرسوم. لا يحتاج المرشح إلى دفع دفعة ثانية. ومع ذلك، في حالة الدفع الثاني، لا يمكن استرداد المبلغ.

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها للتحقق من صحة اختيارك؟

قامت Campus France أيضًا بتفصيل الخطوات التي يجب اتباعها للتحقق من صحة اختيارها النهائي في بيانها الصحفي.

في الواقع، يذكر أنه بعد المقابلة، يُطلب من المرشح مراجعة حسابه بانتظام لمعرفة الإجابات من المؤسسات المختارة.

يجب أن يتم التحقق من صحة الاختيار النهائي قبل الموعد النهائي في 15 ماي 2024.

وتتكون الخطوة التالية في إجراءات الحرم الجامعي في فرنسا من المصادقة على الوثائق لإنهاء هذه العملية.

علاوة على ذلك، بمجرد تلقي رسالة إنهاء الدراسة في فرنسا، يجب على المرشح تقديم طلب تأشيرة الطالب على الفور.

في حالة رفض التأشيرة بعد التحقق من دورة تدريبية متصلة في تأخير الدخول. من الممكن تعديل اختيارك النهائي في حالة الحصول على القبول الإلكتروني من منشأة أخرى. تم اختيارها في سلة التدريب.

من ناحية أخرى، في حالة التدريب غير المتصل مع بداية متأخرة. من الممكن اتباع إجراءات التقديم إلى المؤسسات المرتبطة مع احترام المواعيد النهائية للتقديم.