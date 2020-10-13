كامو.. الصحراء والرشتة أبرز ما يعرفه المكسيكيون عن الجزائر

قامت الصحفة الرسمية لمنتخب المكسيك على “تويتر”، بتعريف متابعيها بالجزائر، من نواح عدة، بمناسبة المواجهة بين “لاتري” والخضر، اليوم الثلاثاء.

وأطلق المكسيكيون التغريدة التالية :”لقد حان الوقت لتتعرفوا على تفاصيل خصمنا اليوم، الجزائر”.

وتضمن المنشور، معلومات حول إستقلال الجزائر، ومعالمهما الأثرية السبعة المُصنفة لدى اليونيسكو.

وإعتبر مُنافسوا الأفناك، بأن الفرنسي ألبير كامو هو أبرز شخصية رأت النور على أرض الجزائر، وهو الفائز بجائزة نوبل للأدب.

وإعتبرت الصفحة الرسمية لـ”نسور الأزتاك”، الصحراء الجزائرية من أبرز مميزات بلد المليون ونصف المليون شهيد.

وتطرقت في الأخير لأكلة الرشتة والكسكسي والشربة، مُعتبرة هذه الأطباق أميز ما يتناوله الجزائريون.