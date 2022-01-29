كاميرات مراقبة تطيح بسارقي بالوعات صرف صحي بوهران

توقيف 3 أشخاص متلبسين بالقرب من ملعب بوعقل

تمكن عناصر شرطة يعملون بمصالح الأمن الحضري 14 بأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة مختصة في السطو على بالوعات الصرف الصحي، من شوارع المدينة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن العملية نفذها أفراد الأمن الحضري الرابع عشر بوهران، في أعقاب استغلال كاميرات مراقبة امنية منصوبة بشوارع وأزقة المدينة.

وفي التفاصيل، قالت مصادر “النهار” إن غرفة العمليات بأمن ولاية وهران المشرفة على رصد ومتابعة كاميرات المراقبة بشوارع وهران، رصدت ليلة أول أمس، تحركات مشبوهة قرب مناطق متفرقة في محيط ملعب بوعقل، قبل أن يتم رصد مجموعة أشخاص تتكون من ثلاثة أفراد.

وبعد تدخل أفراد الأمن الحضري 14 على الفور، بموقع تواجد الأشخاص الثلاثة المشبوهين، تم ضبطهم متلبسين بسرقة بالوعات خاصة بمجاري الصرف الصحي.

وأضافت المصادر أن المشتبه بهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 سنة، قد جرى توقيفهم، وتحويلهم على مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، قبل إحالتهم للعدالة.

ومن المتوقع أن يمثل الموقوفون الثلاثة للمحاكمة على الفور بموجب إجراءات المثول الفوري، بحكم أنهم تم توقيفهم في حالة تلبس، حيث ضُبطت بحوزتهم 10 بالوعات تم انتزاعها من طرقات وشوارع مدينة وهران.