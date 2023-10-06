كاميرات مراقبة في الأحياء السكنية التي تعرف إنتشارا للعصابات

أعدت الحكومة إستراتيجية وطنية من طرف لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات. لتعزيز أمن وممتلكات الأشخاص، ومن أجل الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

وتتضمن مقاربتين، تستند أحداهما على التقليل من مكافحة الظاهرة على مستوى الأحياء. ولا سيما من خلال وضع الإنارة العمومية الضرورية. وتركيب كاميرات المراقبة وتدعيم التجمعات السكنية الكبرى بمراكز الشرطة وتكثيف دوريات الأمن. وأخرى ردعية من خلال تشديد العقوبات بما يمكن النيابة العامة من التكفل تلقائيا بالموضوع.