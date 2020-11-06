“كاميرات” مراقبة كشفته وأطاحت به.. رئيس مصلحة يهدّد رئيس دائرة طولڤة في بسكرة وعائلته بالقتل عبر “الفاكس”

أمر قاضي التحقيق في محكمة طولڤة ببسكرة، أول أمس، بإيداع إطار في دائرة طولڤة رهن الحبس المؤقت، على خلفية متابعته بتهمة التهديد بالقتل.

القضية عالجتها شرطة طولڤة بعد تلقي شكوى من رئيس الدائرة، مفادها تعرضه للتهديد بالقتل برفقة عائلته في رسالة وصلته عبر “الفاكس”، مدون عليها أسماء أربعة أشخاص.

وخلال التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية بالتنسيق مع مؤسسة “اتصالات الجزائر”، تم التوصل إلى مكان إرسال “الفاكس”، وبسماع صاحب المحل ومعاينة “كاميرات” المراقبة المتواجدة في المكان، توصل المحققون إلى الفاعل، ليتضح بأنه موظف يشغل منصب رئيس مصلحة في الدائرة، قام بالجرم محاولا التمويه من خلال كتابة أسماء وهمية ضمن رسالة التهديد قبل إرسالها، في محاولة منه لإبعاد الشبهة عنه.

وبعد توقيف المشتبه فيه، تمت مواجهته بالأدلة، ليتضح وجود خلافات يرجح أنها مرتبطة بالعمل مع مسؤوله دفعته إلى القيام بفعلته، حيث أنجز ضده ملف جزائي قبل إحالته على العدالة.