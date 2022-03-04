كاميرا المراقبة فضحت العملية.. ضبط أزيد من 05 قناطير دجاج فاسد بقسنطينة
تمكنت شرطة قسنطينة من ضبط، حجز وإتلاف 534 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وقد أنجز ضد صاحبيها ملفان جزئيان عن تهمة “ممارسة نشاط تجاري بدون سجل. متبوع بنقل مواد مخصصة للاستهلاك البشري سريعة التلف غير صالحة للاستهلاك مع انعدام الوسم.
حيثيات العملية تعود لتفطن تقنيي كاميرات الحماية لعملية مشبوهة تتمثل في نقل دجاج من شاحنة لأخرى. بعد نزع الغلاف البلاستيكي ورميه قبل النقل، في وقت مبكر جدا. على مستوى أحد مداخل مدينة قسنطينة.
وعلى الفور تم توجيه قوات الشرطة المناوبة الأقرب (قوات فرقة البحث و التدخل و كذا ضابط المناوبة القطاعية). إلى عين المكان أين أوقفت الشاحنتين، وضبطت كمية تفوق الخمسة قناطير من الدجاج. يرجح عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع تحويلهما مباشرة إلى مقر الأمن الحضري السابع، لاستكمال الإجراءات القانونية.
الضبطية القضائية قامت بتكليف مفتشي البيطرة لمديرية الفلاحة لولاية قسنطينة. وبحضور ممثلين عن فرقة قمع الغش لمديرية التجارة و ترقية الصادرات بقسنطينة. حيث تم تأكيد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم تسخير عمال البلدية لإتلافها مباشرة، ومنع بيعها واستهلاكها.
طالع أيضا:
قسنطينة: الإطاحة بشبكة تُقلد أختام الدولة للمتاجرة بالأدوية
تمكنت الضبطية القضائية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بقسنطينة، من توقيف 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 24 و 51 سنة، وجهت لهم عدة تهم.
وتم توقيف المعنيين، بتهم تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام ، وأختام الدولة. التزوير واستعمال المزور، في محررات تجارية وممارسة مهنة الصيدلة دون رخصة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.
كما تعود وقائع القضية إلى نقطة تفتيش فجائية، على مستوى إحدى الطرقات بالمدينة الجديدة علي منجلي.
وتمكنت قوات الشرطة لذات الفرقة أثناء إجراء الملامسة الجسدية لشخصين كانا على متن مركبة. من ضبط 04 راتينج أختام تحمل اعتماد شركات لتوزيع الأدوية الصيدلانية الموجهة للاستعمال البشري.
ليتم مباشرة تحويل المركبة والأشخاص لمقر الفرقة، ليتم القيام بإجراءات التفتيش الدقيق للمركبة وضبط ختم مقلد آخر.
كما باشرت الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة في تحقيق معمق، مكن من الوصول لمشتبه فيه ثالث. يرجح أنه الفاعل الرئيسي في القضية، حيث تم الوصول إلى هويته و توقيفه.
وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.