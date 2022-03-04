كاميرا المراقبة فضحت العملية.. ضبط أزيد من 05 قناطير دجاج فاسد بقسنطينة

تمكنت شرطة قسنطينة من ضبط، حجز وإتلاف 534 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقد أنجز ضد صاحبيها ملفان جزئيان عن تهمة “ممارسة نشاط تجاري بدون سجل. متبوع بنقل مواد مخصصة للاستهلاك البشري سريعة التلف غير صالحة للاستهلاك مع انعدام الوسم.

حيثيات العملية تعود لتفطن تقنيي كاميرات الحماية لعملية مشبوهة تتمثل في نقل دجاج من شاحنة لأخرى. بعد نزع الغلاف البلاستيكي ورميه قبل النقل، في وقت مبكر جدا. على مستوى أحد مداخل مدينة قسنطينة.

وعلى الفور تم توجيه قوات الشرطة المناوبة الأقرب (قوات فرقة البحث و التدخل و كذا ضابط المناوبة القطاعية). إلى عين المكان أين أوقفت الشاحنتين، وضبطت كمية تفوق الخمسة قناطير من الدجاج. يرجح عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مع تحويلهما مباشرة إلى مقر الأمن الحضري السابع، لاستكمال الإجراءات القانونية.

الضبطية القضائية قامت بتكليف مفتشي البيطرة لمديرية الفلاحة لولاية قسنطينة. وبحضور ممثلين عن فرقة قمع الغش لمديرية التجارة و ترقية الصادرات بقسنطينة. حيث تم تأكيد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم تسخير عمال البلدية لإتلافها مباشرة، ومنع بيعها واستهلاكها.

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