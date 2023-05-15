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كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة

بقلم النهار أونلاين
كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة
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كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة.

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رابط دائم : https://nhar.tv/NHbLd
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