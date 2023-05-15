قناة النهار كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 13:13 شارك غرِّد أرسل 273 0 كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NHbLd اقرأ أيضا أجواء حارة.. طقس الخميس 04 ماي 2023 قناة النهار 04 ماي وزير الري: ملف عودة الجزائرية للمياه للتسيير قيد الدراسة وهو يسير بوتيرة جيدة قناة النهار 01 ماي حج 2023 : قرار منح 2000 جواز حج يعيد الأمل لمن تجاوز سنهم 70 سنة قناة النهار 28 أفريل "وزير الري :"الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن قناة النهار 29 أفريل النعامة / مصطفى .. شاب تعرض لحروق يناشد المحسنين مساعدته لإجراء عملية جراحية قناة النهار 11 ماي صريح جدا: عند الضيق.. هذا هو الشخص التي تلجأ إليه قناة النهار 11 ماي صريح جدا: هكذا يسعى الجزائريون للمحافظة على محيط نظيف.. قناة النهار 05 ماي فلاحة: تحسين المردودية وجودة الحليب الطازج .. لضمان حصة في الملابن قناة النهار 26 أفريل الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن قناة النهار 29 أفريل برلمان: نواب الشعب يدرسون مقترحا لتمديد عطلتي عيد الفطر والأضحى قناة النهار 30 أفريل