“كاميرا” في موزّع آلي تطيح بنصّاب سلب كبار السن أموالهم في تبسة

كان يزعم مساعدة ضحاياه ثم يدّعي أن آلة السحب “ابتلعت” البطاقة

توصلت عناصر شرطة أمن دائرة “بئر مقدم” في تبسة، بعد الاستعانة بجهاز “كاميرا” مثبتة في آلة السحب الفوري لـ”بريد الجزائر“، إلى كشف ملامح وهوية مشتبه فيه، في العقد الثالث من عمره، تمكن من الاحتيال والنصب على عدة زبائن البريد، بينهم كبار السن، باستغلال بطاقاتهم “الذهبية” بطريقة ذكية وسحب أموالهم ثم الاختفاء.

وقائع القضية جاءت إثر تقدم شخصين بشكوى أمام الضبطية القضائية لأمن دائرة “بئر مقدم”، إثر تعرضهما لعملية نصب واحتيال وسرقة مبالغ مالية من الموزّع الآلي التابع لفرع بريد “بئر مقدم”، من طرف شخص مجهول، مضيفين في شكواهما، أن المشتبه فيه يغتنم فرصة التزاحم أمام آلة السحب الفوري وكذلك جهل كبار السن، ويصطاد ضحاياه بحنكة، ليقوم تحت غطاء مساعدتهم بإدخال بطاقات السحب، ثم إرجاع البطاقات “الذهبية” من دون تفطنهم للعملية، ويتم إبلاغهم بأن البطاقات ابتلعتها الآلة، وعليهم العودة في اليوم الموالي، وبعد ذهاب الضحايا، يعود ويقوم بسحب المبالغ المالية.

العملية تكررت مع عدة ضحايا وبناءً على أوصاف المشتبه فيه ومباشرة التحقيق والبحث، تم اللجوء لفرع البريد بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة الإقليمية، ليتم استغلال مقاطع “الفيديوهات” المنسوخة على مستوى الموزّع الآلي، خلالها تم التوصل إلى الفاعل الذي ألقي عليه القبض في كمين أعدّ له، وبإخضاعه للتفتيش، عثر بجيب سرواله على مبلغ مالي قدره 35 ألف دينار جزائري، وهاتف نقال و3 بطاقات مغناطيسية تعود للضحايا، منهم من سبق ترسيم شكواه لدى مصلحة أمن الدائرة، حيث تم عرض المشتبه فيه على الضحايا الذين تعرفوا عليه بمجرد رؤيته، مؤكدين بأنه نفس الشخص الذي احتال عليهم وسلب منهم أموالهم.

وبعد إنجاز ملف قضائي وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، حوّل أمام محكمة إجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقه حكم يقضي بإدانته بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية عن تهمة النصب والاحتيال.