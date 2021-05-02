كاميرا مراقبة توقع بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات في وهران

أخبار الجزائر
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كاميرا مراقبة توقع بشبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات في وهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 11 بولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تورط أفرادها الأربعة في سرقة مركبة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة تتكون م 4 أشخاص من بينهم إمرأة تتراوح اعمارهم ما بين 23 و28 سنة.

العملية تمت بعد شكوى من الضحية تفيد بسرقة مركبته من نوع “رونو كونغو” في حالة توقف.

وقامت ذات المصالح باستغلال كاميرا المراقبة، اين تم تحديد هوية المتورط الرئيسي وتوقيفه، وتحويله إلى المصلحة لاستكمال التحقيق في القضية.
وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية وإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية وتوقيفهم مع استرجاع المركبة محل السرقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=991323

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