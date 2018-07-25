كاميرونيــــــة «تسحـــر» جزائريـــا للــــزواج منـــــه واستغلاله في تجارة الكوكايين بالرغاية

أرجأت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، البت في قضية رعية كاميرونية متابعة بمجموعة تهم، على رأسها الهجرة غير الشرعية مع النصب والاحتيال، إلى جانب التزوير والسرقة، ارتكبتها في حق مواطن جزائري يعمل بمؤسسة عمومية على مستوى المنطقة الصناعية الرغاية.

وقائع قضية الحال جاءت بناء على شكوى حركها الضحية ضد شابة إفريقية من أصل كاميروني، تفيد بأن هذه الأخيرة وضعت له سحر الجن الأزرق الخطير قبل أشهر قليلة لما التقى بها في محطة القطار بالدار البيضاء وطلبت منه المساعدة في توفير شقة للإيجار بالمنطقة أو ضواحيها، فوقف إلى جانبها وساعدها في تنظيم أمورها واستقرارها في إحدى الشقق بمنطقة عين الكحلة.

وكونه تحت تأثير سحر وضعته له، تحول إلى خادم مطيع لها لدرجة أنه تزوج بها بالفاتحة، رغم رفض عائلته، ثم استغلته في ترويج مادة الكوكايين التي يتم جلبها من بلدها بالتواطؤ مع عدة رعايا أفارقة، واستمرت في نشاطها المشبوه برفقته، حيث استعانت بشخصين آخرين من دولتها وشرعوا في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال ضد المواطنين عن طريق تزوير النقود بواسطة السحر.

وقد ساعدها ضحية الحال في ذلك باستدراجه تجارا يرغبون في شراء العملة الصعبة، حيث أكد هذا الأخير أنه بدوره وقع ضحية تزوير النقود لما استعار مبلغ 180 مليون سنتيم من شقيقه الأكبر وسلمه لزوجته المتهمة، التي ادّعت أنها تعرضت للنصب من طرف شريكيها في العملية.

وأضاف الضحية مؤكدا أنه لم يتفطن لتلاعب المتهمة إلا بعد ذهابه لراقٍ شرعي أخبره أنه تحت تأثير سحر يجعل صاحبه خاضعا بصفة كاملة لمحدثه، ومباشرة بعد ذلك قدم شكواه ضدها، حيث قامت مصالح الأمن بمداهمة شقتهما وتمكنت من حجز كمية من المخدرات، إلى جانب قارورات صغيرة وقصاصات ورقية في شكل أوراق نقدية معدة للتزوير، وعلى هذا الأساس تم توقيف المتهمة وتحويلها مباشرة على التحقيق.