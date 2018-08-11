كاميليا حاج السعيد: “أطالب بلجنة تحقيق وأنا مستعدة للإعتزال”

أكدت مصارعات المنتخب الوطني للكاراتي، عدم اقتناعهن بتبريرات رئيس الفيديرالية الجزائري للكاراتي، سليمان مسدوي، ليطالبن بلجنة تحقيق وزارية.
وصرحت المصارعة كاميليا حاج السعيد، لتلفزيون “النهار”: “كل التصريحات التي أدلى بها رئيس الفيدرالية الجزائري للكاراتي، غير مقنعة”.
وأضافت: “أؤكد أن اختيار الفريق المشارك في البطولة الإفريقية المقبلة للكارتي، لم يتم بشفافية مثلما يقال، ولهذا ندعو وزير الشباب والرياضة للتدخل”.
وتابعت: “نطالب بإيفاد لجنة تحقيق وزارية، للتحقيق في هذه القضية، وإذا ثبت أن الأمور جرت بطرق شفافة وقانونية، فأنا مستعدة للإعتزال”.
وختمت المصارعة كاميليا حاج السعيد: “أنا متأكدت أن هناك تلاعبات من طرف الفيدرالية الجزائرية للكاراتي، فمن غير المعقول اختيار الفريق المنهزم لتمثيل الجزائر”.
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