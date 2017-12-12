كاميليا ورد تسامح أحلام ثمّ تشمت فيها

سامحت الفنّانة الجزائرية “كاميليا ورد”، الفنانة الإماراتية أحلام، وطلبت لها الهداية.

وقالت كاميليا الله يسامحها ويهديها ، وتابعت”الله كبير وهو أخذ لي حقّي. الله يمهل ولا يهمل”.

وأضافت، لن أتحدّث كثيرا في هذا الموضوع لأنّ حقّي وصلني.

وهذا من خلال فيديو انتشر على مواقع التّواصل الإجتماعي، حيث شكرت كاميليا “الآم بي سي” على الفرصة الثانية.

بعد أن كانت أحلام الإماراتية حسبها سببا في إبعادها.

وكانت كاميليا قد قامت بإعادة نشر تغريدة نوال الكويتية، التي أعلنت فيها عن إنضمامها إلى برنامج ذا فويس” على “تويتر”.

ثم غردت معلقة عليها ” يلا روح بابا روح”، تعبيراً عن سعادتها بترحيل أحلام عن البرنامج..

يشار إلى أنّ، الفنانة كاميليا ورد تحمّل الفنانة أحلام مسؤولية خروجها من الموسم الأخير من برنامج “آراب أيدول”.

حيث أكدت أنها أرسلت لها تهديدات في الخفاء، كما أنها تغيبت عن حضور الحلقة الأخيرة من البرنامج.