كاميل نغلي يتألق في هولندا ويطرق أبواب الخضر

يواصل لاعب المنتخب الوطني، لفئة أقل من 23 سنة، كاميل نغلي، تقديم عروضه القوية، في بداية الموسم الجاري، من الدوري الهولندي.

وقاد نغلي، أمس السبت، ناديه سبارتا روتردام، للعودة بانتصار ثمين. أمام المُضيف آر كي سي فالفيك، بواقع 1-2، بتسجيله ثاني أهداف فريقه.

ووصل بذلك، صاحب الـ 22 ربيعا، الذي استدعي لأول مرة إلى منتخب أقل من 23 سنة، شهر ماي 2022، إلى هدفه الـ 3 مقابل تمريرة حاسمة. في أول 6 لقاءات من الموسم الجديد.

كما بلغت نسبة ترجمته الأهداف إلى 25%، حسب إحصائيات نقلها مؤشر “سوفاسكور”. حيث يحتاج نغلي، لـ 4 تسديدات على المرمى. من أجل تسجيل كل هدف.

بينما بصم اللاعب الشاب المرشح بقوة لتدعيم الخضر، في المستقبل. على 8 مراوغات ناجحة هذا الموسم، وتحصل على تقييم 7.17، من طرف مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والإحصائيات.