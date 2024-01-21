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الوطني

كانتا بحافلتين منفصلتين.. توقيف امرأتين بحوزتهما أقراص “الصاروخ”

بقلم أسماء.ع
كانتا بحافلتين منفصلتين.. توقيف امرأتين بحوزتهما أقراص “الصاروخ”
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تمكن أعوان  الفرقة المتعددة المهام للجمارك التابعة لمصالح  مفتشية الأقسام للجمارك بسعيدة، في عمليتين متفرقتين، من حجز 995 كبسولة من المؤثرات العقلية. من نوع بريغابالين 300 ملغ “الصاروخ”.

كما  تم ضبط الكمية المحجوزة بحوزة امرأتين بعد إخضاعهما للتفتيش الدقيق، على إثر تفتيش حافلتين للنقل العمومي للمسافرين.

وتندرج العمليتان في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح  الجمارك الجزائرية. كما تكرسان تجندهم الدائم في مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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