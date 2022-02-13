كانتي “المتواضع” يفاجأ العالم في نهائي كأس الأندية بهذا الطلب

تناقلت وسائل الإعلام العالمية والعربية خطوة نجم تشيلسي نغولو كانتي التي صنعت الحدث بعد لقاء نهائي كأس الاندية بملعب بن زايد بالإمارات.

وقام أفضل لاعب خط وسط في العالم بمطالبة مدرب الأهلي المصري بالسماح له بالتقاط صورة تذكارية مع اللاعب المالى اليو ديانغ. على هامش تواجده فى حفل توزيع الجوائز فى ختام بطولة كأس العالم للاندية.

كما نشر موسيمانى، مدرب نادي القرن تغريدة على تويتر. “فاجأنى كانتى بطلب غريب، حيث اكد عليه التقاط صورة تذكارية مع اليو ديانغ”. وأضاف “لقد اندهشت عندما سألني كانتي عما إذا كان بإمكانه مقابلة ديانغ، التواضع في أبهى صوره، بارك الله في كانتي”.

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Ballon d’or.. شاهد حصريا البرومو الرائع لتقديم محرز في الحفل

قامت “فرانس فوتبول” بتحضير “بورمو” عالمي، لتقديم الدولي الجزائري رياض محرز، خلال حفل “Ballon d’or” 2020-2021.

واستعرض برومو الخاص بـ”Ballon d’or”، أجمل اللقاطات التي بصم عليها محرز الموسم الماضي، في مختلف المنافسات.

كما ضم فيديو برمو “Ballon d’or”، أجمل أهداف الدولي الجزائري بقميص ناديه في رابطة أبطال أوروبا، على غرار هدفه العالمي في مرمى باريس سان جيرمان.

يذكر أن رياض محرز، يتواجد ضمن قائمة الثلاثين لاعبا، المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لموسم 2020-2021 “Ballon d’or”.

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