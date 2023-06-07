كانتي يلتحق بصفوف إتحاد جدة السعودي
يواصل نادي إتحاد جدة السعودي، عقد الصفقات الضخمة، فبعد أن أعلن أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة.
كشف صبيحة اليوم، الصحفي المتخصص في أخبار الإنتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن نغولو كانتي تعاقد مع نادي الإتحاد السعودي.
وأوضح المصدر، أن تفاصيل الصفقة تمت بعد أن إجتاز كانتي الفحص الطبي في لندن، ووقع على عقد مدته سنتين قابل للتجديد لسنة إضافية.
وبمبلغ 100 مليون أورو، تتضمن حقوق الصور، والعقود التجارية.
N’Golo Kanté to Al Ittihad, here we go! 🟡⚫️🇸🇦 #CFC
◉ Medical tests completed in London.
◉ 2 year deal with an option for further season.
◉ €100m per season salary — figure includes image rights, commercial deals and ‘creative’ portfolio. pic.twitter.com/aHflFM9VMI
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023