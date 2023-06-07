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الرياضة

كانتي يلتحق بصفوف إتحاد جدة السعودي

بقلم فيصل زيان بوزيان
كانتي يلتحق بصفوف إتحاد جدة السعودي
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يواصل نادي إتحاد جدة السعودي، عقد الصفقات الضخمة، فبعد أن أعلن أمس الثلاثاء، عن تعاقده مع مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة.

كشف صبيحة اليوم، الصحفي المتخصص في أخبار الإنتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن نغولو كانتي تعاقد مع نادي الإتحاد السعودي.

وأوضح المصدر، أن تفاصيل الصفقة تمت بعد أن إجتاز كانتي الفحص الطبي في لندن، ووقع على عقد مدته سنتين قابل للتجديد لسنة إضافية.

وبمبلغ 100 مليون أورو، تتضمن حقوق الصور، والعقود التجارية.

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