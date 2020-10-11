كانت بحوزة 4 أشخاص أعمارهم بين 25 و 32 سنة..”بياري” تحجز 88 ألف “محيرقة” في عنابة!

نجحت، أول أمس، فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عنابة، في حجز كمية تقارب 88 ألف من المتفجرات والألعاب النارية والمفرقعات الموجهة للبيع في السوق السوداء بطريقة غير شرعية على مستوى وسط مدينة عنابة.

وأوضح الملازم الأول للشرطة، بوشارب ياسين، رئيس مكتب الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية عنابة، لـ “النهار”، على هامش ندوة صحافية، بأن فرقة “البياري” نجحت في توقيف شبكة تتكون من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و 32 سنة، متورطين في الإتجار غير الشرعي في المفرقعات والمواد المتفجرة والألعاب النارية.

وأضاف بأن فرقة البحث والتدخل، نجحت خلال ذات العملية، في حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية، تقدر بأزيد من 87755 وحدة من مختلف أنواع الألعاب النارية، كالشماريخ والمفرقعات والألعاب النارية المتفجرة، وهو ما تطلب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة في حق المخالفين، وتحضير ملف قضائي في حقهم، تحضيرا لتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وأوضح ياسين بوشارب، بأنه بالموازاة مع ذلك، أطلقت مصالح أمن ولاية عنابة حملة تحسيسية موجهة للأطفال والأولياء، بالتنسيق مع الشركاء في الميدان، للتوعية من مخاطر الألعاب النارية وآثارها الوخيمة على الصحة العمومية.