كانت تترصد لضرب مؤسسات الدولة بالتعامل مع موقع إلكتروني معادي.. اعترافات صادمة لشبكة إجرامية

بثت المديرية العامة للأمن الوطن، إعترافات المشتبه فيهم في قضية تكوين شبكة إجرامية تحريضية. لضرب مؤسسات الدولة عن طريق التعامل مع الموقع الإلكتروني المعادي “Algérie part”

ويتعلق الأمر باعترافات مصورة لعناصر شبكة إجرامية تحريضية، تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وضرب مؤسسات الدولة. ينشطون تحت غطاء الموقع الإ لكتروني “Algerie part. من خلال فبركة وتزييف المعلومات وتسريب التقارير الإدارية وفق أجندات أجنبية معادية وانتهازية تسعى بكل الطرق إلى المساس بمصلحة الجزائر.

وأشار الفيديو المصور للمدرية العامة للأمن الوطني. أن أفراد الشبكة الـ 16 ينشطون كلهم تحت غطاء الموقع الإلكتروني المعادي “Algérie part”. صاحبه أحد العملاء وسمعته في التحريض غنية عن التعريف.

وأضاف الفيديو المصور للمدرية العامة للأمن الوطني “عبدو سمار. أحد دمى العملاء لإنجاح المخطط الأجنبي لضرب مؤسسات الدولة”.

منطلق قضية الحال تعود حيثياتها إلى 2015، حيث اعترف الذراع الأيمن لعبدو سمار المدعو س.ل “العلاقة التي تربطني بعبدو سمار تعود إلى سنة 2015. قمت باستحداث بريد الكتروني خاص على فيسبوك من أجل تلقي المعلومات باسم Algerie part. كنت أتلقى 1500 أورو مقابل عملي كمسير للصفحة. كنت على اتصال مع أمير dz، عبد الوهاب بوقزوحة اللاجئ بفرنسا. هشام عبود بالحضور المستمر لعبدو سمار”.

وأضاف “قضينا بعض الوقت معا في باريس، في ذلك الوقت كانا متوجهان معا إلى قناة المغاربية. في البداية كان هناك صديقه مروان بودياب يتكفل بتسيير الصفحة. كذلك حساب مستعار يسمى SAMANTA استحدثه عبدو سمار. كان هناك شخص أيضا يدعى بلعياد يوغرطة. كنا نتلقى المراسلات من عديد الأشخاص عبر بريد الصفحة”.

وتابع المتهم “قدم أحد الأشخاص لي المساعدة حيث أعطاني معلومات كثيرة حول المطار. باعتباره ممثلا لشركتين بريطانيتين، كانتا تسعيان للحصول على صفقات مالية من مؤسسة تسيير المطار. الشركتان تحصلتا على الصفقة لكن تم إلغاؤها، طاهر علاش والذي كان مسؤول مؤسسة تسيير مطار الجزائر الدولي. قام بإرسال وسيط وطلب منه الحصول على مبالغ مالية”.

عبدو سمار يلجأ إلى موظفين يعملون في مناصب حساسة

وأشار الفيديو المصور للمدرية العامة للأمن الوطني، أن عبدو سمار لجأ إلى موظفين يعملون في مناصب حساسة. اختاروا خيانة العهد بتزويد عبدو سمار بمعلومات وتقارير إدارية مزيفة للتأثير على الرأي العام”.

وفي هذا الصدد قال المتهم المدعو ز.ع موظف بإدارة عمومية “قدمت لعبدو سمار ملفا حول لافارج غايت. في العمل لم يكونوا على علم بأنني أنا من قدمت الملف”.

الزوجة الثانية لعبدو سمار ضمن المكيدة

وكشف الفيديو المصور للمدرية العامة للأمن الوطني أن زوجة عبدو سمار ضمن المكيدة، بصفتها مسيرة الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المتهمين إن المدعوة وردة نوارة تقوم بتسيير الحساب على فيسبوك. ومهمته كانت تكمن في وضع المنشورات دون الرجوع إليها.

وأضاف “أخبرتني زوجته إحدى المرات أنها تحمل حقيبة بها 30 ألف أورو. يعيشان في رفاهية ويقصدان المطاعم الفخمة”.

بالجزائر يقف وراءه رجال أعمال بعضهم في السجن، والبعض الآخر في حالة فرار إلى حين. على غرار محي الدين طحكوت، علي حداد، عبد المومن ولد قدور، أيوب عيسيو، يوسف بعجة،. عبد السلام بوشوارب، وغيرهم”.