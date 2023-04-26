كانت تحت الحماية القضائية الفرنسية.. جزائريان يختطفان ابنتيهما من وصيها القانوني

قام والدان من أصل جزائري باختطاف طفلتهما الصغيرة التي لم تتجاوز الثالثة من عمرها في فرنسا. حيث كانت هذه الأخيرة بصحبة الوصي القانوني عليها، لأن الفتاة الصغيرة كانت تحت الحماية القضائية.

تعود حيثيات القضية إلى أول أمس الإثنين 24 أفريل، وتأتي عملية الاختطاف هذه بعد المحاولة الأولى، التي حدثت قبل أيام قليلة.

في 19 أفريل، اختطف الوالدان الفتاة، قبل أن يتم اعتراض والدها في بلجيكا. عندما كانت العائلة على وشك السفر إلى الجزائر.

ومع ذلك، في غياب مذكرة توقيف أوروبية، لا يمكن للشرطة البلجيكية اعتقال والد الأسرة. لذلك عندما عادت الفتاة الصغيرة إلى باريس ، فكر فتحي وسهام في حيلة أخرى لاختطاف طفلتهما ونقلها إلى الجزائر.

ففي يوم الاثنين 24 أفريل، جرت محاولة جديدة في Gare du Nord في باريس، حوالي الساعة 2:30 مساءً. حيث نجح الوالدان في تشتيت انتباه الوصي القانوني لها والفرار مع طفلتهما.

للإشارة، في 14 سبتمبر 2022، تم سحب حضانة الطفلو من والديها، بعد قرار من المحكمة. منذ ذلك الحين ، كانت الفتاة البالغة من العمر ثلاث سنوات تحت الحماية القضائية.

بالإضافة إلى ذلك ، بدأت فرقة حماية القاصرين تحقيقًا للعثور على الفتاة الصغيرة. في الوقت الحالي. تم العثور على الأم، سهام، والمعروفة لدى الشرطة الفرنسية بعد حيازتها على عديد السجلات الجنائية. مما يهدد سلامة الطفل وصحته.

أما الأب الذي لا يزال في حالة فرار مع الطفلة فهذا الأخير معروف أيضًا لدى الدوائر القضائية الفرنسية.