كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية.. تفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 أشخاص

تمكنت مفارز من الجيش الوطني الشعبي، تابعة للقطاع العسكري تامنغست من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة أشخاص ، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية.

و أسفرت هذه العملية على استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف؛

ست مخازن ذخيرة؛كمية معتبرة من الذخيرة، سيارة رباعية الدفع؛جهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية “ثريا”.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى استعداد ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي للقضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.