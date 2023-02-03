كانت تستعمل “الكانون” للتدفئة.. إنقاذ عائلة من الإختناق بالوادي

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إنقاذ عائلة تتكون من 3 أشخاص استنشقوا غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد التدفئة بالخشب.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية المركز المتقدم قمودي لخضر صباح اليوم الجمعة، بحي النجار من أجل إنقاذ عائلة من الموت المحقق جراء إستنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون. تتكون من أب عمره 35 سنة وزوجة عمرها 27 سنة وطفل عمره سنة وثلاثة اشهر.

و تم اسعافهم في عين المكان فور وصول فرقة الاسعاف ونقلهم على جناح السرعة الى المستشفى. و يعود السبب الحقيقي لموقد التدفئة بالخشب ( كانون) داخل البيت. طوال الليل مع إنعدام التام للهوية. مما أدى إلى إحتراق كلي للأكسجين وتشبع الغرفة بغاز أحادي أكسيد الكربون.