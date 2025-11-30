كانت تسير بالاتجاه المعاكس..توقيف صاحب شاحنة في عنابة

افاد مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني، أنه تم توقيف صاحب شاحنة من الوزن الثقيل في عنابة.

وأوضح مركز “طريقي” أن سائق الشاحنة كان يسير في الاتجاه المعاكس لحركة السير معرضا بذلك مستعملي الطريق للخطر.

وجاء في منشور الدرك الوطني “على إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي مفاده قيام سائق شاحنة الوزن الثقيل”. “بالسير في الاتجاه المعاكس لحركة السير معرضا بذلك مستعملي الطريق للخطر”. “على إثرها قامت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببن مصطفى بن عودة عنابة”. “بتوقيف سائق المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.

