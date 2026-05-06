كانت تقطن عمارات مهددة بالسقوط..ترحيل 51 عائلة في وهران

استفادت 51 عائلة كانت تقطن بعمارات هشة مهددة بالسقوط في أحياء الدرب، بلاطو، كارطو وسان بيار، من سكنات لائقة في ولاية وهران.

وتم ترحيل الـ51 عائلة، صبيحة اليوم الأربعاء، إلى سكنات لائقة تضمن لها العيش الكريم بحي 200 سكن عمومي إيجاري بسيدي البشير ببلدية بئر الجير.

وتمت العملية في ظروف محكمة وسط أجواء مفعمة بالفرحة والزغاريد المتعالية. عكست حجم الإرتياح لدى العائلات المستفيدة.

وباشرت السلطات الولائية والأمنية بولاية وهران فجر اليوم الأربعاء، عملية الترحيل. وذلك بالتنسيق مع المصالح البلدية.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة الرامية إلى القضاء على السكن الهش وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وفور إخلاء العمارات انطلقت عملية الهدم بتسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة تفادياً لأي خطر محتمل وضمان سلامة السكان.

