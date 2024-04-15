كانت تقل أفراد من الجيش.. والي عنابة يطمئن على ضحايا انقلاب حافلة

تنقل والي ولاية عنابة عبد القادر جلاوي، صبيحة اليوم الإثنين، إلى المستشفى الجامعي إبن رشد للاطمئنان على الحالة الصحية لجرحى حادث المرور الذي أسفر عن إصابة 30 شخصا من أفراد الجيشالوطني الشعبي.

وحسب بيان لولاية عنابة، تنقل الوالي إلى المستشفى الجامعي ابن رشد. للإطمئنان على حالة ضحايا حادث انحراف واتقلابحافلة كانت تقل أفرادا من الجيش الوطني الشعبي.

وقع الحادث بالطريق الرابط بين سرايدي وعنابة ، إثر إنحراف وانقلاب حافلة، حيث خلف الحادث 30 ضحية .

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