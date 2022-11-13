كانت حامل.. مقتل طبيبة بطريقة بشعة في أم البواقي

هزت جريمة شنعاء مدينة عين مليلة في ولاية أم البواقي، حيث وجدت طبيبة مقتولة داخل منزلها وهي حامل في الشهر التاسع.

ووجدت الضحية، وهي متزوجة وأم لطفل عمره عامين، تسبح في بركة من الدماء، حيث قُتلت بطعنات باستعمال آلة حادة مست أنحاء من جسمها ورقبتها.

والضحية “ع.س” طبيبة مختصة في توليد وأمراض النساء، وتبلغ من العمر 32 عاما، وتنحدر من بلدية أولاد قاسم.

وكانت الضحية، وهي متزوجة من طبيب مختص في العظام وأم لطفل، تعمل بالقطاع العام بولاية سكيكدة.

هذا وباشرت عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة عين مليلة تحقيقاتهم الأمنية من أجل الكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة.

حيث عثر على الضحية، جثة هامدة داخل مسكنها العائلي الواقع بإحدى العمارات بحي بوحة بلعربي ببلدية عين مليلة.

وتم نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سليمان عميرات بعين مليلة.

أين ستخضع لعملية التشريح من طرف الطبيب الشرعي بمستشفى سليمان عميرات.