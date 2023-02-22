كانت داخل حافلة مسافرين.. حجز كميات كبيرة من  مواد العناية الجسدية في بشار

تمكن أعوان الجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتندوف، في عملية مشتركة مع عناصر الدرك الوطني، من حجز بضائع مختلفة.

كما تمثلت البضائع المحجوزة، في 3624 وحدة من العطور ومواد العناية الجسدية، 250 وحدة من الألبسة. إضافة إلى 456 علبة و48 وحدة من الأواني المنزلية.

في حين، أشار بيان الدرك الوطني، إلى أن الكمية تم ضبطها مخبأة داخل أكياس وطرود بين الأمتعة. على متن حافلة للنقل العمومي للمسافرين.