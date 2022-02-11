كانت ستباع في الجزائر.. حجز 3000 جوهرة فاخرة مزيفة بميناء إسبانيا

يحاول المزيد والمزيد من المهاجرين دخول فرنسا من إسبانيا عبر المنطقة المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​، ممثلة في قرية سيربير الفرنسية.

في جبال البيرينيه الشرقية، على الحدود بين فرنسا وإسبانيا، يتزايد عدد المهاجرين الوافدين. قالت السلطات الفرنسية إنها اعترضت رقما قياسيا بلغ 13 ألف شخص في 2021 في سيربير، أول قرية فرنسية بعد الحدود. في أقرب مدينة كبيرة بربينيان.

قبل عام 2021، جاءت غالبية الوافدين الجدد عبر ساحل المحيط الأطلسي، باتجاه إيرون وهينداي ، في إقليم الباسك.

في العام الماضي، تم اعتراض 13 ألف شخص “ليس لديهم وثائق للسفر إلى فرنسا” في سيربير.

صرح إتيان ستوسكوبف، محافظ منطقة بيرينيه الشرقية، للصحافة خلال زيارة لهذه المنطقة الحدودية. وأضاف “لم نواجه مثل هذا الضغط الشديد للهجرة هنا. كان عام 2021 عاما قياسيا”.

وتمثل نقطة العبور بين بورتبو، على الجانب الإسباني، وسيربير، على الجانب الفرنسي. الآن 35٪ من إجمالي التدفق السنوي للهجرة غير النظامية في جبال البرانس الشرقية. مقارنة بـ 19٪ فقط في عام 2019، وفقًا لأرقام من المحافظة.

عسكرة الحدود

يستقل المهاجرون قطارًا من إسبانيا أو يسلكون مسارات المشي في الليل متجاوزين ممر باليستريس. لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة، المنتشرة بأعداد كبيرة في المنطقة. يخاطر المهاجرون بالمزيد من المخاطر ويمرون عبر نفق السكة الحديد الخطير.

قال ديفيد سيردان، مندوب نقابة CGT-SNCF، لموقع info migrants “في كل مرة أعمل فيها في النفق بين إسبانيا وفرنسا. ألتقي بالعديد منهم”. يقول عامل السكة الحديد إنه يستطيع أن يرى في بعض الأيام ما بين 50 إلى 60 شخصًا يسيرون على القضبان.

في مواجهة زيادة المعابر على ساحل فيرميل، تتخذ الدولة تدابير: تم تركيب أسلاك شائكة عند مخرج نفق السكة الحديد. وتم تعزيز ضوابط الشرطة بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة، على الطريق وفي القطارات. ولكن أيضًا في بعد خروج المحطات في المنطقة، تحلق طائرة تابعة لشرطة الحدود (PAF) فوق المنطقة عدة مرات في الأسبوع. ومن المتوقع تشكيل فرقة فرنسية – إسبانية مشتركة قريبًا.

يقول جوزي باوتشر، رئيس Asti 66 (جمعية التضامن مع جميع المهاجرين)، “إننا نشهد عسكرة حقيقية للحدود”. “الشرطة في كل مكان في القطارات، على الطريق، في المحطات، مختبئون في البساتين. نشهد مطاردة على طول الطريق إلى بربينيان، أول مدينة فرنسية كبرى تبعد حوالي 40 كيلومترًا عن الحدود الإسبانية.

كما تستهدف السلطات المهربين. في شهر أكتوبر وحده، تم اعتقال 39 مهربًا في بربينيان و 22 في سبتمبر، مقارنة بـ 10 مهربًا في الشهر المعتاد.

في بربينيان “الوضع يزداد سوءًا”

لكن على الرغم من الوجود الكبير للشرطة ، تمكن المنفيون والمهربون من خداع يقظة السلطات. في بربينيان ، تقول الجمعيات إنها غارقة في وصول المهاجرين.

“هناك المزيد والمزيد من الأشخاص الذين ينامون في الشوارع ، على قطع من الورق المقوى. كل يوم ، يصل حوالي خمسين شخصًا في حالة مروعة، أحيانًا بدون أحذية. بما في ذلك العديد من القصر وبعض العائلات”.

تعتبر بيربينيا مدينة عبور بالنسبة للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى مدن أخرى في فرنسا. لكن البعض منهم معدم للغاية وليس لديهم أي اتصال في البلاد لدرجة أنهم يبقون هناك لسنوات. تفتح التجمعات القرفصاء لتوفر لهم سقفًا، حيث أن أماكن الإقامة الحكومية مشبعة تمامًا.

‘العائلات تناديني من الجزائر’

غالبية المهاجرين الذين يمرون عبر ساحل فيرمييل هم من الجزائر. وبحسب فلورا، يأتي جزء كبير منهم من مدينة مستغانم.

يركبون قوارب من الساحل الجزائري وينزلون في إسبانيا ويواصلون رحلتهم إلى فرنسا. شهد طريق الهجرة هذا في البحر الأبيض المتوسط​​، الذي استخدمه الجزائريون لسنوات للوصول إلى فرنسا ، انتعاشًا في عام 2021.

وفقًا للسلطات الإسبانية، دخل ما يقرب من 10 آلاف مواطن جزائري البلاد بشكل غير منتظم بين جانفي ونوفمبر. بزيادة 20٪ عن عام 2020 في نفس الوقت من الزمن.

وقال فرانسيسكو خوسيه كليمنتي، مؤسس Heroes del Mar “هناك مجموعات من 10 إلى 15 أشخاص. ينطلقون على متن قوارب بخارية شبه صلبة، أو قوارب مطاطية، هاربين من الكآبة الاقتصادية للبلاد وعدم الاستقرار السياسي”.

تقول فلورا “أتلقى بانتظام مكالمات من عائلات جزائرية اختفى ابنها منذ عبور البحر الأبيض المتوسط”. بالإضافة إلى ذلك، تتلقى مكالمات هاتفية من أشخاص يريدون معلومات عن الوضع في فرنسا. حتى إنني أتلقى مكالمات من الأجداد الذين يريدون الذهاب إلى البحر. لا أعرف ماذا أقول لهم.