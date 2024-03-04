كانت ستتخرج غدا.. وفاة طالبة دكتوراه بحادث مرور

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، تعازيه الخالصة، في وفاة طالبة الدكتوراه طاهري فاطمة في حادث مرور.

وتنحدر الطالبة من قرية الطواهرية بالمسيلة، وتوفيت في حادث مرور أليم ببانيو.

وجاء في رسالة التعزية: “تلقيت بكثير من الحزن والأسى، نبأ وفاة طالبة الدكتوراه طاهري فاطمة. الساكنة بقرية الطواهرية بالمسيلة في حادث مرور ببانيو”.

وأشار الوزير، إلى أن الفقيدة كانت بصدد مناقشة رسالة تخرجها، دكتوراه في التاريخ، يوم غد الثلاثاء.

وختم الوزير: “وعلى إثر هذه الفاجعة أتقدم بإسمي وكافة مكونات الأسرة الجامعية. بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الفقيدة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحها بالمغفرة. وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان”.