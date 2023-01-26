كانت في رحلة سياحية.. سيدة تَلد بسيارة الحماية المدنية في أعالي الشريعة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إسعاف سيدة من أجل وضع مولودها بأعالي الشريعة ولاية البليدة.

واضطرت سيدة كانت في رحلة سياحية بأعالي جبال الشريعة بولاية البليدة إلى وضع مولودها داخل سيارة إسعاف للحماية المدنية على الساعة السادسة صباحا. في ظل الظروف الجوية الصعبة المتمثلة في تساقط الثلوج و صعوبة المسالك بسبب تراكم الثلوج.

حيث تدخل المركز المتقدم الشريعة من أجل إجلاء مواطنة بأعالي الشريعة. حيث قام طاقم سياره الإسعاف بعملية توليد ناجحة على متن سيارة الاسعاف. وكان المولود من جنس أنثى سميت على بركة الله “فاطمة” تم تحويلهما إلى مستشفى بن بولعيد في ظروف حسنة. ليتم التكفل بهما من طرف الطاقم الطبي.