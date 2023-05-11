كانت محل خلاف.. المصادقة على المادة 22 من قانون الإعلام

صادق أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بالإجماع على الصياغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام. وكذا التقرير التمهيدي الذي أعد بخصوص هذا التعديل، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.

كما جاء في البيان “عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان حول المادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي المتعلق بالإعلام. اجتماعا بمقر المجلس ترأسه أحمد مواز، رئيس اللجنة”.

في حين، أوضح نفس المصدر أن الاجتماع خصص لدراسة “المادة محل الخلاف”. وذلك بحضور ممثلي الحكومة، وزير الاتصال محمد بوسليماني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار”.

وفي مستهل الاجتماع، ذكر مواز، بـ”المادة الدستورية والقانون العضوي الناظم لهذا الاجتماع. وعقب “نقاش ودراسة مستفيضة”. “صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على صياغة جديدة للمادة 22 محل الخلاف من القانون العضوي للإعلام”. و”كذا التقرير التمهيدي الذي أعد بخصوص هذا التعديل”.