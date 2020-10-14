كانت مخبأة داخل شاحنة ذات صهريج..حجز قنطارين من “الكيف” في “برج الأمير خالد” بعين الدفلى!

تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع قوات الجيش، من حجز قنطارين من مادة “الكيف المعالج” على مستوى منطقة “برج الأمير خالد” في ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، فإن العملية نفذها أفراد من الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب بالتنسيق والفرقة متعددة المهام بعين الدفلى والفرقة المتنقلة للجمارك بالشلف، وذلك في حاجز أمني تم نصبه بالتنسيق مع مفرزة للجيش.

وقد تكللت العملية بحجز 200 كيلوغرام من “الكيف المعالج” على مستوى الطريق الوطني رقم 14 بإقليم بلدية “برج الأمير خالد” بولاية عين الدفلى.

وأوضح البيان بأن العملية جاءت إثر توقيف وتفتيش شاحنة ذات صهريج من نوع “مان”، كان على متنها شخصان.

وأضاف المصدر بأن التحريات قادت أيضا إلى توقيف شخصين آخرين كانا على متن سيارة من نوع “باسات”.