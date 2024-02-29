كانت مفقودة في المستشفى.. العثور على امرأة تبلغ 85 عامًا ميتة داخل حاوية

تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا في حاوية بعد يومين من اختفائها من قبو مستشفى إيكس أون بروفانس.

وحسبما كشفت صحيفة لا بروفانس، الضحية عانت من مرض عصبي تنكسي.

يوم الجمعة 23 فيفري، أخذت ابنة الضحية والدتها إلى غرفة الطوارئ، وكانت الأخيرة في أزمة كاملة.

وبعد ساعات قليلة من وصولهما، تم الفصل بين المرأتين. حيث تم نقل المريضة البالغة من العمر 85 ولم يُسمح لابنتها بالذهاب إلى هناك.

تقول ابنة الضحية “بعد ذلك طلبوا مني العودة إلى المنزل. وصلت الساعة 9 مساءً إلى منزلي في ميرويل. وفي الساعة 9:45 مساءً، اتصل بي المستشفى ليخبرني أنها اختفت”.

وبعد أن انطلقت في البحث عن والداتها، تم إخبارها. أنه لا يمكن استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى لأن المسؤول عنها في إجازة.

ثم تم تنظيم البحث من قبل رجال الإطفاء، حيث تم العثور أخيرًا على المرأة البالغة من العمر 85 عامًا يوم الأحد الماضي. حوالي الساعة 3 مساءً، في حاوية.

ويشهد التحقيق أنها دخلت هذه الحاوية بمفردها، ويؤكد تشريح الجثة أنها توفيت بسبب الالتهاب الرئوي”.