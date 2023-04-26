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أخبار الجزائر

كانت ملفوفة حول بطنه.. توقيف شخصين يروجان “الصاروخ” في قسنطينة

بقلم أسماء.ع
كانت ملفوفة حول بطنه.. توقيف شخصين يروجان “الصاروخ” في قسنطينة
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تمكنت فرقة قمع الإجرام في ولاية قسنطينة، من توقف شخصين كانا بصدد عقد صفقة بيع  شراء كمية من المؤثرات العقلية. من نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي .

كما جاءت حيثيات القضية، حسب بيان أمن الولاية، إثر توقيف مركبة كانت قادمة من ولاية جنوبية وعلى متنها شخص.وبعد إخضاعه للملامسة الجسدية تم ضبط 837 كبسولة ملفوفة على شكل حزم حول بطنه.

في حين، قادت التحريات إلى توقيف شريك للمعني بالأمر والذي كان بصدد استلام الكمية وترويجها .

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