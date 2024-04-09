كانت موجهة للاستهلاك البشري.. حجز 4.5 قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي عبد الله من حجز لحوم بيضاء فاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري.

وفي إطار الحفاظ على الصحة العمومية، وأثناء قيام أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بسيدي عبد الله بتنفيذ دورية مراقبة. تم توقيف شاحنة صغيرة مخصصة للنقل بالتبريد من أجل المراقبة.

وبعد تفتيش الشاحنة تم العثور على كمية تقدر بـ 4.5 قنطار من اللحوم البيضاء (ديك رومي مذبوح و مفرغ منزوع الأحشاء). والذي كانت تنبعث منه روائح كريهة جراء انعدام منظومة التبريد بثلاجة الشاحنة. حيث كان سائقها بصدد نقل هذه اللحوم لتوزيعها بمحلات سوق الديك الرومي ببلدية دواودة ولاية تيبازة. ليتم توقيف الشاحنة وسائقها واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبعد معاينة اللحوم البيضاء المحجوزة من طرف الطبيبة البيطرية التابعة للمصالح الفلاحية لولاية الجزائر. تبين أن صاحبها لم يحترم شروط الحفظ والنقل. كما أنه لم يحترم سلسلة التبريد، مما أدى إلى تلف اللحوم البيضاء المحجوزة.

وبعد استيفـاء جميع الإجراءات القانونية، تم تشكيل لجنة بحضور ممثل عن رئيس بلدية معالمة. وممثلين عن المصالح الفلاحية لذات البلدية، ممثلين عن مفتشية التجارة بزرالدة، أين تم إتلاف اللحوم البيضاء المحجوزة.