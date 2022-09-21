كانت موجّهة للتهريب.. حجز كميات كبيرة من الزيت والسكر في تمنراست

تمكنت، مصالح الجمارك بولاية تمنراست من حجز 2880 صفيحة من زيت المائدة 5 لترات و60 كيس سكر بوزن 25 كيلوغرامًا. كما أوضح بيان الجمارك أن الكمية المحجوزة كانت موجهة للتهريب.

وتندرج العملية، -حسب البيان ذاته-، “في إطار ممارسة المهام لمصالح الجمارك الجزائرية، وتجنّد أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله”. لاسيما “تهريب المواد المدعمة حفاظا على استقرار السوق الوطنية”. و”عملاً بتعليمات السلطات العمومية الرامية إلى ضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية”.