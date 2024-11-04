كانت موجهة “للشواء”.. حجز أكثر من 2 قنطار من اللحوم داخل “ڨراج” غير صالحة بالعطاف
بقلم أمينة داودي
تمكنت شرطة العطاف بولاية عين الدفلى من إكتشاف ورشة سرية لتحضير اللحوم الحمراء و البيضاء. كما حجزت أكثر من قنطارين من اللحوم.
العملية جاءت بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة التي تندرج ضمن إطار الوقاية من التسممات الغذائية و كذا التصدي و ردع الممارسات التدليسية. حيث داهمت المكان “مرآب غير ملائم لشروط النظافة و الصحة”. و ضبطت 246 كلغ من اللحوم الحمراء و البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
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