كانت موجهة “للشواء”.. حجز أكثر من 2 قنطار من اللحوم داخل “ڨراج” غير صالحة بالعطاف

تمكنت شرطة العطاف بولاية عين الدفلى من إكتشاف ورشة سرية لتحضير اللحوم الحمراء و البيضاء. كما حجزت أكثر من قنطارين من اللحوم.

العملية جاءت بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة التي تندرج ضمن إطار الوقاية من التسممات الغذائية و كذا التصدي و ردع الممارسات التدليسية. حيث داهمت المكان “مرآب غير ملائم لشروط النظافة و الصحة”. و ضبطت 246 كلغ من اللحوم الحمراء و البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.