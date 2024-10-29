كانت موجهة للمضاربة.. حجز أزيد من 82 قنطاراً بطاطا في عين الدفلى

قامت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية عين الدفلى، بالتنسيق مع أعوان الدرك الوطني والأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، بحجز شحنة من مادة البطاطا تقدر بـ 82.80 قنطاراً في سوق الجملة للخضر والفواكه ببوراشد، ولاية عين الدفلى.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمحاربة المضاربة غير المشروعة وضمان استقرار الأسعار.

وحسب بيان وزارة التجارة، فإن التحقيقات أظهرت أن الشحنة التي كان من المقرر توجيهها إلى ولاية وهران. في إطار عملية تفريغ المخزون من غرف التبريد المتعاقدة مع الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية “ساربا”. تم تحويل وجهتها بشكل غير مشروع إلى سوق الجملة ببوراشد.

حيث عُرضت بسعر الجملة بـ85 ديناراً للكيلوغرام بدلاً من 60 دج وهو الحد الأقصى. على أن يتم تسويقها للمواطنين بسعر 75دج.

وعلى إثر ذلك، تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميًا، كما تم تحرير محضر رسمي ضد المعنيين بتهمة المضاربة غير المشروعة. يضيف المصدر ذاته.

وأكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات عزمها على مواصلة العمل لمراقبة الأسواق ومحاربة تعدد الوسطاء والمتدخلين في العملية التجارية. بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي ممارسات تؤثر على قدرته الشرائية. مع تكثيف الجهود لضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة.