كانت موجهة للمضاربة قصد إحداث الندرة.. شرطة تلمسان تحجز 24 قنطار من مادة القهوة المغشوشة

في إطار محاربة كل أشكال المضاربة في المواد الغدائية المدعمة من طرف الدولة، تمكنت مصالح أمن دائرة الغزوات من إفشال عملية تخزين غير شرعي قصد إحداث الندرة لكمية هامة من مادة البن معبأة داخل دلاء بلاستيكية قصد إعادة بيعها بأسعار مرتفعة مع حجز مواد غذائية أخرى فاسدة و منتهية الصلاحية مخبأة داخل مخازن غير قانونية بمدينة مغنية.

العملية تمت بناءا على معلومات مؤكدة إستغلها محققوا الشرطة بأمن دائرة الغزوات تفيد بإخفاء بعض المضاربين كمية هامة من مادة البن التي تعتبر من المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع و المطلوب خاصة مع إقتراب حلول شهر رمضان المعظم ، حيث يتم تخزينها بطريقة غير شرعية داخل مخازن غير مصرح بها، ليتم على إثر هذه المعطيات تحديد مكان تواجدها و من تم إتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق الدائم و تحت إشراف النيابة المختصة حيث تم تفتيش المخازن ليتم العثور بداخلها على أكثر من 23 قنطار و 25 كلغ من مادة القهوة معبأة داخل دلاء بلاستيكية مغشوشة و مواد غدائية أخرى منتهية الصلاحية بلغ وزنها الإجمالي 433 كلغ مع اكتشاف مخازن غير مصرح بها و بدون قيد في السجل التجاري بداخلها سلع غير مفوترة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المشبه فيهم و تقديمهم أمام النيابة المختصة.