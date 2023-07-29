كانسيلو: “سأفتقدك كثيرا أيها الساحر الجزائري”

ودّع المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، زميله السابق في مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، برسالة جد مؤثرة.

وكتب كانسيلو، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” مخاطبا محرز: “شكرا لك على كل شيء يا صديقي، أتمنى لك الأفضل في كرة القدم، وفي حياتك”.

كما أضاف: “كلاعب كرة قدم ، أنت من أفضل اللاعبين الذين لعبت إلى جانبهم، لكن عند اللمسات الثانية ليس لديك فرصة ضدي”.

وختم اللاعب البرتغالي، جواو كانسيلو، رسالته لرياض محرز، قائلا: “سأفتقدك كثيرا أيها الساحر الجزائري”.