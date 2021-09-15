كانوا على اتصال بفرحات مهني.. إيداع 8 مشتبه فيهم بإفتعال الحرائق الحبس المؤقت

أصدرت قيادة الدرك الوطني بيانا حول آخر مستجدات التحقيق بشأن حرائق الغابات، حيث كشفت أن المشتبه فيهم الثمانية الموقوفين بتيزي وزو، أحيلوا للمثول أمام القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، وتم إيداعهم الحبس المؤقت.

وأوضح بيان الدرك الوطني، إن المشتبه فيهم تمت متابعتهم بجناية الإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها وأنشطتها إرهابية وتخريبية، وكذا جناية وضع النار عمدا في الغابات المؤدي إلى موت عدة أشخاص، والمساس بوحدة الوطن، والقيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة .والوحدة الوطنية

وأشار البيان، إلى أن بعض المشتبه فيهم تلقوا أموالا من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم لتنفيذ مخطط .حركة “الماك” الإرهابية

فيما يتم متابعة بعض المشتبه فيهم بجنحة نشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.

وتابع البيان، إن جميع المشتبه فيهم كانوا على اتصال مع المدعو فرحات مهني، رئيس التنظيم الإرهابي ماك

فيما تبقى التحقيقات متواصلة لتقديم باقي الأطراف المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة وكشف جميع المتورطين، يضيف البيان.

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