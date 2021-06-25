كانوا في رحلة سياحية.. وفاة طالب جامعي غرقا و3 آخرين في حالة خطيرة بسكيكدة

أخبار الجزائر
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كانوا في رحلة سياحية.. وفاة طالب جامعي غرقا و3 آخرين في حالة خطيرة بسكيكدة إنقاذ غريق من شاطئ سكيكدة
بقلم سعيد حريقة

لقي طالب جامعي من ولاية باتنة اليوم الجمعة، حتفه غرقا في شاطئ العربي بن مهيدي بولاية سكيكدة. كما تم إنقاذ 3 آخرين من الغرق غير أنهم في حالة خطيرة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن الطالب الضحية كان في رحلة سياحية من تنظيم طلابي. حيث تضمنت الرحلة 3 حافلات واحدة توجهت لشواطئ ولاية سكيكدة وحافلتان الى ولاية جيجل.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادثة خلفت ايضا غرق 3 طلبة آخرين تم انقاذهم بصعوبة وهم الآن في حالة صحية حرجة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية وفاة طالب وانقاذ 3 آخرين. وقد قام زملاء الضحايا بمقاطعة الرحلة والعودة الى ولاية باتنة.


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