كانوا في رحلة.. قتيل و10 جرحى إثر انقلاب حافلة ببرج بوعريريج

تسبب حادث انقلاب وانحراف حافلة لنقل المسافرين في وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة بولاية برج بوعريريج.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 05 سا 45د، من أجل حادث إنحراف و انقلاب حافلة في رحلة من ولاية المسيلة باتجاه بومرداس. على مستوى الطريق الوطني رقم 60 ببلدية المهير دائرة المنصورة.

خلف الحادث كحصيلة أولية وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 10 آخرين لهم جروح مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.