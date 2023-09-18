كانوا في طريقهم إلى درنة.. فريق الإنقاذ اليوناني بليبيا يلقون حتفهم بطريقة بشعة

لقي أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني الأحد في ليبيا. حيث وصلوا للمشاركة في جهود الإنقاذ إثر الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة ‘دانيال”.

ولم تؤكد الحكومة اليونانية هذا الرقم، لكن قناة حكومية ذكرت أن ثلاثة من أفراد الفريق لقوا حتفهم في الحادث.

وذكرت هيئة أركان الجيش اليوناني أن “إصابات طفيفة” سجلت بين أفراد الفريق.

وقال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحافي في مدينة درنة. التي ضربتها الفيضانات إن “الحادث الرهيب” وقع عندما كان الفريق اليوناني في طريقه من بنغازي إلى درنة. الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقا.

وأوضح الوزير أن “الفريق كان مؤلفا من 19 شخصا. قتل أربعة منهم وأصيب الـ 15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج”.

ووقع الحادث حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية. قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

وفي أثينا، أكدت هيئة أركان الجيش اليوناني أن فريقا من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير. لكنها اكتفت بالحديث عن “إصابات طفيفة” بين أفراده.

لكن في وقت لاحق الأحد، أفاد تلفزيون “إرت” الحكومي بأن ثلاثة من أعضاء فريق الإغاثة اليوناني. قتلوا وما زال اثنان في عداد المفقودين.

وقالت السلطات اليونانية إن “عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي”. لافتة إلى أنها أرسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقا طبيا.