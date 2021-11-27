كانوا في مهمة تتعلق بالإنتخابات.. العثور على موظفين تائهين في الصحراء

تمكن أفراد من الجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم السبت، من العثور على موظفين من دائرة تاظروك تمنراست، بعد ضياعهم في الصحراء. كما أن الموظفين التائهين في الصحراء كانوا في مهمة تتعلق بالإنتخابات المحلية البلدية والولائية.

حيث تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي من العثور على الموظفين التائهين، بواسطة المروحيات بالناحية العسكرية السادسة.

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للإشارة إنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. لإختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. بتصويت تفضيلي دون مزج لعهدة مدتها 5 سنوات.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن النسبة الأولية للتصويت خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 4.12 بالمائة. وأضاف شرفي، أن نسبة المشاركة وطنيا بلغت 4.12 بالمائة. مقارنة بالتشريعيات التي بلغت نسبة المشاركة فيها إلى غاية العاشرة صباحا 3.98 بالمائة. وأوضح في ذات السياق، أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني خلال إنتخابات المجالس الشعبية البلدية بلغت 4.12 بالمائة. كما بلغت نسبة المشاركة بانتخابات المجالس الشعبية الولائية 3.90 بالمائة. وأشار شرفي، أن نسبة التصويت في الولائية منخفضة مقارنة بالبلدية. لأن أغلب المنتخبين يختارون ممثليهم من القوائم البلدية دون المرور إلى القوائم الولائية والتصويت على ممثلي الشعب.

كما قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن التوعية بالمواطنة، تكون من طرف الجميع. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ” لا يمكن الاتكال على الآخرين في هذا المجال”. وأضاف، الرئيس تبون، أن “يوم الانتخابات هو يوم اختيار مسيرين الذين يسيرون شأن الشعب على المستوى القاعدي”.

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