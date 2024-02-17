كانوا في نزهة إلى جيجل.. 51 ضحية إثر انحراف حافلة تقل تلاميذ

سجلت الحماية المدنية، اليوم السبت، 51 ضحية إثر انحراف حافلة كانت تقل تلاميذ، في ولاية بجاية.

وحسب بيان المصلحة ذاتها، فإن الحادث وقع على الساعة السابعة و44 دقيقة، بالمكان المسمى سبت أقديم، بلدية ودائرة أميزور.

وأضاف البيان ذاته، أن التلاميذ كانوا بصدد الذهاب في نزهة إلى ولاية جيجل. كما خلف الحادث إصابة 51 شخصا تم إسعاف ونقل 30 ضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي. و21 ضحية تم نقلها من طرف المصالح الاستشفائية.